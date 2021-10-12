 
Меню
Каталог
Microsoft Office 2021 Professional Plus
4.9/5

Microsoft Office 2021 Professional Plus

Есть в наличии

Количество:

1 490 ₽
Перейдя к покупке вы соглашаетесь с договором оферты
Защита платежей

Описание

Microsoft Office 2021 — версия офисного пакета компании Microsoft, следующая за Microsoft Office 2019.
Программное обеспечение оригинальное, а срок его лицензии не ограничен.
Оно предназначено для использования с 32/64-битным компьютером.
Артикул: c
Подробнее

Скачать дистрибутив

Бесплатная доставка

1

1 год на рынке

Низкие цены

Лицензионный софт

Комментарии для сайта Cackle
Описание

Особенности Microsoft Office 2021 Professional Plus

  • Подходит только для систем на Windows 10, 11


В Office 2021 вы найдете новые средства совместной работы, инструменты рукописного ввода, типы данных, функции, средства перевода и редактирования, анимированную графику, нововведения для удобства и многое другое!
  • Совместное авторство документов
    При совместной работе в режиме реального времени несколько человек могут работать над одним документом одновременно. Нет необходимости отправлять дополнительные заметки или сообщения электронной почты, так как при обновлении файла все соавторы будут уведомлены.
  • Узнайте, кто зашел в ваш документ
    Узнайте, кто еще работает вместе с вами и в каком месте документа они находятся. Эта функция есть в Word, Excel и PowerPoint.
  • Визуальное обновление
    Воспользуйтесь современным интерфейсом меню "Пуск" и обновленными вкладками на ленте. С помощью монолинейного стиля изображений, нейтральных цветовых палитр и скругленных углов окна можно создавать четкий и чистый дизайн.
Характеристики

  • Cрок действия:

    Бессрочная лицензия

  • Назначение:

    Professional Plus

  • Версия:

    Office 2021

  • Тип лицензии:

    Для персонального использования

  • Разрядность:

    x32/x64

  • Язык интерфейса:

    Русский

  • Производитель:

    Microsoft Microsoft
Доставка и оплата

Доставка

В течение 5 минут на почту, которую вы указали при оплате, придет ключ в формате XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX и подробная инструкция по установке и активации.

Средства оплаты

  • Mastercard
  • Visa
  • Мир
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • QIWI
  • WebMoney
  • Sber
  • Альфабанк
Вопрос // ответ

Это оригинальные ключи?

Да, все ключи оригинальные и получаются от официальных поставщиков.

Как осуществляется доставка?

Доставка осуществляется на вашу электронную почту, после оплаты. Среднее время доставки 1 минута.

У меня возникли вопросы, как я могу получить помощь?

При возникновении любых вопросов, вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом.

Сколько устройств я могу активировать с помощью одного ключа?

Каждый ключ предназначен для активации на одном устройстве.

Почему такая цена?

Мы закупаем товар большими объемами у официальных поставщиков, все ключи приходят в цифровом варианте, что позволяет убрать из расходов траты на упаковку, хранение и доставку товаров.

Что делать при возникновении проблем с активацией?

Мы решаем любые проблемы связанные с нашими товарами, свяжитесь с нами и мы поможем в решении, даже самых сложных проблем.

Интересное

Акции и новинки
Все товары
MTWS-1001
4.8
Microsoft Windows 10 Professional x32/x64
Microsoft Windows 10 Professional x32/x64
1 090 ₽
MTWS-1002
4.9
Microsoft Windows 10 Home x32/x64
Microsoft Windows 10 Home x32/x64
1 090 ₽
MTOE-1901
4.9
Microsoft Office 2019 Professional Plus
Microsoft Office 2019 Professional Plus
1 290 ₽

Подпишитесь на обновления
и получайте новости о новых поступления

Корзина (0)

Корзина пуста


Перейдите в каталог для выбора товара

Итого:

0 ₽
Оформить заказ

Подробности заказа

  • Номер заказа

    №488362919

  • Статус

    Доставлен

  • Дата заказа

    12 окт 2021

Состав заказа

Отзыв

Меню

Личный кабинет
+7 495 128-55-73 support@keyslab.ru

Напишите нам

Подробно расскажем о наших товарах и их стоимости, о доставке, подготовим индивидуальное предложение для оптовых клиентов!

Отправляя форму, я принимаю условия пользовательского соглашения

Вход в аккаунт

Забыли пароль?

Регистрация

Забыли пароль?