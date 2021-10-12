Microsoft Office 2021 Professional Plus

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Лицензионный софт
Cрок действия:Бессрочная лицензия
Назначение:Professional Plus
Версия:Office 2021
Тип лицензии:Для персонального использования
Разрядность:x32/x64
Язык интерфейса:Русский
Производитель:Microsoft
В течение 5 минут на почту, которую вы указали при оплате, придет ключ в формате XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX и подробная инструкция по установке и активации.
Да, все ключи оригинальные и получаются от официальных поставщиков.
Доставка осуществляется на вашу электронную почту, после оплаты. Среднее время доставки 1 минута.
При возникновении любых вопросов, вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом.
Каждый ключ предназначен для активации на одном устройстве.
Мы закупаем товар большими объемами у официальных поставщиков, все ключи приходят в цифровом варианте, что позволяет убрать из расходов траты на упаковку, хранение и доставку товаров.
Мы решаем любые проблемы связанные с нашими товарами, свяжитесь с нами и мы поможем в решении, даже самых сложных проблем.
Номер заказа№488362919
СтатусДоставлен
Дата заказа12 окт 2021